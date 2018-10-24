بالفيديو... ثور هائج ينقض على رجل سكران

ويظهر مقطع الفيديو الرجل الذي كان تحت تأثير الكحول وهو يقف أمام الثور الهائج، ليقوم الثور بهجوم سريع مستخدما قرنيه، ويصيب الرجل بضربة قوية كادت أن تودي بحياته.