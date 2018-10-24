بالفيديو...حمار بنهيق "أوبرالي" يشعل مواقع التواصل

انتشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لحمار وهو ينهق بطريقة غريبة لا يشبه بها غيره من الحمير.

مقطع الفيديو الذي تم تصويره يظهر اقتراب المصور من الحمار، الذي أطلق نهيقه بطريقة غريبة.

ووصف العديد من متابعي الفيديو نهيق الحمار بأنه يغني على طريقته.