ملحمة بين أسدين من أجل لبؤة (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد معركة شرسة بين أسدين على لبؤة في محمية ماساي مارا الكينية.

ويظهر الفيديو هروب أحد الأسود، فيما قام الآخر باللحاق به والانقضاض عليه ليثبت تفوقه وقوته على منافسه.

وقام المصور بمراقبة أسد الغابة بعد انتهاء المعركة، حيث قامت اللبؤة بختياره، وهذا يدل على أن الأسد الآخر خسر النزال.