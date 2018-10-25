ملحمة بين أسدين من أجل لبؤة (فيديو)

ويظهر الفيديو هروب أحد الأسود، فيما قام الآخر باللحاق به والانقضاض عليه ليثبت تفوقه وقوته على منافسه.
وقام المصور بمراقبة أسد الغابة بعد انتهاء المعركة، حيث قامت اللبؤة بختياره، وهذا يدل على أن الأسد الآخر خسر النزال.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد معركة شرسة بين أسدين على لبؤة في محمية ماساي مارا الكينية.
ويظهر الفيديو هروب أحد الأسود، فيما قام الآخر باللحاق به والانقضاض عليه ليثبت تفوقه وقوته على منافسه.
وقام المصور بمراقبة أسد الغابة بعد انتهاء المعركة، حيث قامت اللبؤة بختياره، وهذا يدل على أن الأسد الآخر خسر النزال.
عرضت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة هروب متهمين أثناء جلسة مرافعة بإحدى المحاكم الأمريكية.
انتشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لحمار وهو ينهق بطريقة غريبة لا يشبه بها غيره من الحمير.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يسمع منه أصوات أبواق شديدة لا يوجد لها مصدر مرئي على الأرض.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعرض رجل ثمل لهجوم ثور هائج خلال مشاركته في مباراة لمصارعة الثيران .
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