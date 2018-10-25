شاهد... ماذا يحدث عند سكب الألومنيوم المصهور في عش دبابير تحت الأرض

قامت قناة "PressTube" بنشر فيديو على اليوتيوب يظهر ماذا يحدث عند سكب الألمنيوم المصهور في عش للدبابير تحت الأرض.

وقرر شاب متحمس من بلجيكا، يقوم من وقت لآخر بإجراء تجارب شبه علمية، وينشرها على الإنترنت، بشرح كيفية التخلص من عش الدبابير، ولكن بطريقة غير اعتيادية.

وقام الشاب بصهر نحو 11 كغ من الألومنيوم وسكبه في عش الدبابير الواقع تحت الأرض.