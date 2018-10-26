بالفيديو... بكرة كابلات عملاقة تسير على طريق سريع

وتظهر بكرة الكابلات في الفيديو تسير على الطريق مدفوهة بسبب وجود منحدر بسيط في الطريق إلى أن سرعتها أخذت تتباطأ بالتدريج حتى توقفت تماما في منتصف الطريق، فيما حاولت السيارات المحيطة بالبكرة تفادي الاصطدام بها.