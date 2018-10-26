بيتبول شرس يهاجم أما وطفلتها في تركيا (فيديو)

هاجم كلب شرس من نوع "بيتبول"، فتاة تبلغ ثماني سنوات مع أمها في مدينة كيرشيهير التركية.

ووثقت كاميرات المراقبة الخارجية الحادثة، انقضاض كلب شرس على فتاة صغيرة وأمها أثناء انتظارهما باص المدرسة، وذلك في 23 أكتوبر/تشرين الأول في المنطقة الوسطى من مدينة كيرشيهير التركية.

وعندما سمعت إحدى النساء الصراخ المتعالي في الشارع، خرجت من منزلها وحاولت أن تساعدهما، ولكن دون جدوى.

وبعد مرور بعض الوقت، هرع أحد المارة للمساعدة، حيث كان الكلب قد أمسك بيد الفتاة ولم يعد يتركها، وبعد وابل من الضربات أفلتها، ولكنه اتجه إلى الأم وأمسك بها.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الطفلة أصيبت برأسها وبيدها إصابات بليغة، بينما الأم تلقت جروحا في أصابع يدها. ويعتزم والد الطفلة مقاضاة مالك الكلب والحصول على حكم يمنع من امتلاك هذا النوع من الكلاب.