باحثون يتمكنون من تصوير مخلوق كـ"شبح الأعماق" (فيديو)

تمكن باحثون من تصوير مخلوق أبيض غامض تحت الماء يشبه إلى حد كبير "شبح الاعماق".

ويظهر في الفيديو، الذي نشر على شبكة يوتيوب، كيف يبدو المخلوق الأبيض الذي تبين أنه أخطبوط يرقص تحت الماء.

وتم تصوير الفيديو على عمق ثلاث كيلومترات ونصف تقريبا، وتتواجد في أعماق البحار، وأطلق على هذا الأخطبوط اسم "غريمباتيفتيس".