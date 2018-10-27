بالفيديو... "الرجل العنكبوت" يتسلق أعلى مبنى في لندن

تسلق المغامر الفرنسي، آلان روبير، والمعروف بلقب "الرجل العنكبوت" أعلى مبنى في العاصمة البريطانية لندن.

الفرنسي تمكن من تسلق أعلى مبنى في لندن و الذي يصل إرتفاعه لـ230متر، بحوالي ساعة فقط.

وتمكن صاحب الـ56 عاما من تسلق المبنى دون استخدام الحبال أو وسائل لتأمين سلامته.