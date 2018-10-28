فيديو مؤثر لأطفال تعلموا لغة الإشارات لتهنئة عامل أصم وأبكم بعيد ميلاده

ويظهر في الفيديو لحظة دخول العامل الذي يطلق عليه الأطفال اسم السيد جيمس إلى القاعة الدراسية حيث كان بانتظاره الأطفال منذ فترة طويلة ليغنوا له أغنية عيد الميلاد، ومن أجل ذلك كان الأطفال قد تعلموا لغة الإشارات خاصة لهذه المناسبة، لكي يتمكن العامل من فهمهم.

وأراد الأطفال من هذه المعايدة إظهار مدى أهمية السيد جيمس بالنسبة لهم وللمدرسة.

ونرى في الفيديو مدى تأثر العامل بهذه المعايدة التي عبر عنها قائلا:"لقد صدمت، يجب عليكم أن تفهموا، ما معنى أن لا يكون لدى الشخص قدرة على الاستماع ولكنه يستطيع أن يرى ماذا يفعل الأطفال من أجله، لقد كان الأمر ساحر".