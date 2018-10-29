بالفيديو... كلب بارع في لعبة التوازن

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مهارة كبيرة لكلب في التوازن والتي قلما يمتلكها إنسان فضلا عن أن يمتلكها حيوان.

ويظهر في الفيديو الكلب يحمل كوبا من المياه فوق رأسه، ويسير بخطى ثابته دون أن يسقط الكوب أو حتى أن يسقط المياه التي بداخله.