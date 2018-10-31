بالفيديو... السيول تجرف أعدادا من الإبل في السعودية

شارك إثنان من الغواصين في مسابقة تحت الماء، في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بشأن نحت القرع العسلي تحت الماء، التي أقيمت في متنزه سيدني للحياة البحرية.