بالفيديو... السيول تجرف أعدادا من الإبل في السعودية

وكانت السلطات السعودية قد جددت، الاثنين الماضي، دعوتها للمواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، لورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات.
عرضت صحيفة "المدينة" السعودية لقطات مصورة لعدد من الإبل النافقة، والتي جرفتها تيارات السيول في المدينة المنورة.
وكانت السلطات السعودية قد جددت، الاثنين الماضي، دعوتها للمواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، لورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى احتمال تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات.
التقطت عدسات الكاميرا في معبد قديم بالهند لحظة قيام قرد مشاكس بسرقة أفعى من نوع كوبرا السامة من مالكها.
شارك إثنان من الغواصين في مسابقة تحت الماء، في مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بشأن نحت القرع العسلي تحت الماء، التي أقيمت في متنزه سيدني للحياة البحرية.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مهارة كبيرة لكلب في التوازن والتي قلما يمتلكها إنسان فضلا عن أن يمتلكها حيوان.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة هجوم لبوة على طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، خلال عرض "سيرك" في مدينة كراسنودار الروسية.
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