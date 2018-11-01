بالفيديو... لحظة اصطدام سفينة برافعة أسفر عن حريق في ميناء برشلونة

نشب حريق في ميناء برشلونة، اليوم الخميس، إثر اصطدام سفينة ركاب بإحدى الرافعات.

أفادت الأنباء، أن الاصطدام نجم عن سوء الأحوال الجوية، إذ تسببت الرياح العاتية في خروج السفينة خارج مسارها، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

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وقالت الشركة الإيطالية التي تملك العبارة، ويبلغ طولها 200 متر (650 قدما)، إنها كانت تحمل ركابا وسيارات، وأضافت أن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وقالت متحدثة باسم مدينة برشلونة إنه لم يصب أحد في الحادث، وأعلن رجال الإطفاء في المدينة في تغريدة أن الحريق تم إخماده، بعد ساعات من تحطم السفينة.

وقالت المتحدثة التي لم يتم التصريح لها بالإسم، في تقارير إعلامية، إنه تم إرسال 12 سيارة إطفاء وعدة سيارات إسعاف إلى الميناء.

وأضافت أن ألسنة اللهب الناتجة من 4 حاويات سقطت من السفينة، وتم معالجتها بالرغوة، وذلك لأن بعضها يحتوي على مواد كيميائية خطيرة.

كما قامت إدارة الحماية المدنية بنشر تنبيه في الميناء، بشأن التلوث البحري المحتمل من الحريق.