سحلية ضخمة تفترس ثعبانا أحمر بطريقة مروعة (فيديو)

ويظهر الفيديو هجوم السحلية الضخمة على الثعبان السام أمام أعين السائح المصدوم من المشهد غير المألوف له.
وانقضت السحلية على الثعبان وبدأت بتقطيعه من خلال إحكامها بفكيها عليه وهزه بقوة في جميع الجهات.
وثق سائح أسترالي معركة ضروس بين سحلية ضخمة من نوع "ورل" وثعبان أحمر في منطقة صخرية على جزيرة فريزر من الساحل الشرقي لأستراليا.
ويظهر الفيديو هجوم السحلية الضخمة على الثعبان السام أمام أعين السائح المصدوم من المشهد غير المألوف له.
وانقضت السحلية على الثعبان وبدأت بتقطيعه من خلال إحكامها بفكيها عليه وهزه بقوة في جميع الجهات.
يظهر في الفيديو تدمير الطائرة الصينية من طراز " CH-5" أهدافا متحركة، وقيامها بطلعات جوية فوق هضبة التبت.
نشب حريق في ميناء برشلونة، اليوم الخميس، إثر اصطدام سفينة ركاب بإحدى الرافعات.
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو لطفل عمره 6 أشهر وهو يسبح بطريقة مدهشة على سطح الماء.
قام صحفي هندي بتوثيق لحظة تعرضه برفقة الفريق المرافق له لإطلاق نار، ومسجلا فيديو يوثق فيه لحظاته الأخيرة لأمه.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)