سحلية ضخمة تفترس ثعبانا أحمر بطريقة مروعة (فيديو)

وثق سائح أسترالي معركة ضروس بين سحلية ضخمة من نوع "ورل" وثعبان أحمر في منطقة صخرية على جزيرة فريزر من الساحل الشرقي لأستراليا.

ويظهر الفيديو هجوم السحلية الضخمة على الثعبان السام أمام أعين السائح المصدوم من المشهد غير المألوف له.

وانقضت السحلية على الثعبان وبدأت بتقطيعه من خلال إحكامها بفكيها عليه وهزه بقوة في جميع الجهات.