أسد ينقذ خنزيرا بريا من بين فكي لبوتين (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة إنقاذ أسد عن طريق الخطأ لخنزير بري من بين فكي لبوتين في المحمية الطبيعية كروجر في جنوب أفريقيا.

ووثق أحد السائحين داخل المحمية المشهد غير الطبيعي، حيث لفت انتباهه قيام لبوتين بافتراس خنزير بري، ولكن فجأ ظهر أسد اتجه نحوهما للحصول على حصته من الفريسة.

وقال السائح "أولا رأيت الأسد، وبعد ذلك ظهرت لبوتان وكانتا هادئتين، ولكن فجأة انقلب ذلك المشهد إلى مشهد مطاردة وتمكنا من الإمساك بخنزير بري. وعندما أراد الأسد أن ينال حصته من الغنيمة، اقترب منهما ولكن بفعلته هذه شتت انتباههما، الأمر الذي أدى إلى هروب الخنزير".

وأضاف "هذه أفضل اللقطات التي تمكنت من توثيقها منذ 20 عاما في محمية كروجر الطبيعية".