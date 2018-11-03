شاهد ماذا حصل لطائر منحوس (فيديو)

وعلى الرغم من أنه منذ القرن التاسع عشر لم يت استخدام ذخيرة حية داخل المدافع، وإنما يتم استخدام طلقات فارغة، فإن الطائر المنحوس تواجد في لحظة إطلاق المدفع الطلقة، وعلى ما يبدو أنه لم يكمل طريقه وأصيب على الفور.