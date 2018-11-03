شاهد… كلب يقوم بتصرفات مدهشة

تعد الحيوانات الأليفة مصدرا للسعادة لدى بعض الناس عندما تقوم بتصرفات غير تقليدية.

,نشر موقع "وان فني" مقطع فيديو لكلب يقوم بتصرفات مدهشة، مشيرا إلى أنه يظهر في الفيديو ممسكا بإحدى الألعاب بين فكيه، ثم يقوم بتحريكها في اتجاهات مختلفة بطريقة مثيرة للسخرية.



