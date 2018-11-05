أول متحف في العالم للأطعمة المقززة (فيديو)

عصير لمقلة عين خروف... جبن بالديدان هي بعض الأصناف المعروضة في أول متحف بالعالم للأطعمة المقززة.

وفتح المتحف أبوابه للزائرين في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة مالمو في السويد، والذي يؤكد مؤسس المتحف، صامويل ويست، أن هدفه يفوق جذب السياح، وإنما نشر ثقافة الاعتياد على كل الأطعمة المختلفة، بما في ذلك المثيرة للاشمئزاز، ويصبحون أكثر انفتاحا ناحيتها، مثل الحشرات.

وأوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الدكتور صامويل ويست، مؤسس المتحف، يعمل نهارا طبيب نفساني ويراعي شؤون المتحف ليلا، وكان قد افتتح مشروعه الأول وهو متحف الفشل، والذي أثار سخرية كبيرة.

وإذا شعرت بالغثيان خلال زيارتك للمتحف، فلا تقلق أبدا، لأن التذاكر تكون مطبوعة على أكياس للتقيؤ.