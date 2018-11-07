نمر ينقض على فريسته من الشجرة أمام أعين السياح

ألغيت مباراة لكرة السلة ضمن دوري "Haina Superior Basketball" في جمهورية الدومينيكان، والتي كانت بين نادي "كلوب سنترو" ونظيره "إيل مولينو"، وذلك بسبب المعركة التي دارات بين الفريقين قبل نهاية المباراة.