بالفيديو... انهيار جزء من طريق سريع بإسرائيل

يعتقد العلماء أن الروبوتات المتناهية الصغر التي يمكن التحكم في حركتها ستشكل مستقبل طب العيون، إذ طور الباحثون روبوتات ميكروسكوبية الحجم يمكنها أن تنتشر بالآلاف لتوصيل الدواء إلى أجزاء الجسم المستهدف.