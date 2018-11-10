شاهد كيف تفادت فتاة صينية مشكلة قصر قامتها في الحافلة (فيديو)

وقامت فتاة صينية قصيرة القامة بحل هذه المشكلة على طريقتها الخاصة، حيث دخلت إلى الحافلة وبيدها مكبس غطاس (شفاطة).
وعندما لم تجد مكان للإمساك به، أخرجت المكبس وألصقته بجدار الحافلة حيث عمل كمسند لها، وسط دهشة الركاب من هذا المشهد الغريب.
يواجه العديد من الأشخاص، الذين يعيشون في المدن الكبيرة، مشكلة داخل وسائل النقل الداخلي، وذلك بسبب ارتفاع المكان الذي يجب عليك الإمساك به لتجنب الاصطدام عند المنعطفات.
وقامت فتاة صينية قصيرة القامة بحل هذه المشكلة على طريقتها الخاصة، حيث دخلت إلى الحافلة وبيدها مكبس غطاس (شفاطة).
وعندما لم تجد مكان للإمساك به، أخرجت المكبس وألصقته بجدار الحافلة حيث عمل كمسند لها، وسط دهشة الركاب من هذا المشهد الغريب.
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