عجوز يشعل وسائل التواصل برقصه المحترف على شاطئ البحر (فيديو)

ويظهر الفيديو العجوز في البداية وهو يسمع الموسيقى وأمامه هاتف، على ما يبدو أنه يقوم ببث مباشر على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم قام وبدأ الرقص، حيث كانت حركاته خفيفة ومتقنة إلى درجة أنه يبدو شابا صغيرا.