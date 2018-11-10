شاهد ماذا حصل لكلب أعمى نقلت أريكته من مكانها (فيديو)

ولكن كان صاحب الغرفة في ذلك الوقت قد نقل أثاث الغرفة إلى خارجها. وعلى ما يبدو أن الكلب كان قد تعود على القفز على الأريكة، حيث انتهت الحادثة بوقوعه على أرض صلبة بدلا من أريكة ناعمة.