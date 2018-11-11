عاصفة ترابية غريبة تغطي مدينة أسترالية بأكملها (فيديو)

وعلق ناشر الفيديو قائلا، أن سرعة الرياح بلغت 100 كيلومتر في الساعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة، وأشار إلى أن السكان المحليين كانوا محظوظين لأنهم لم يتعرضوا إلى إصابات.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعاصفة ترابية غريبة غطت مدينة بأكملها، في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.
وعلق ناشر الفيديو قائلا، أن سرعة الرياح بلغت 100 كيلومتر في الساعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة، وأشار إلى أن السكان المحليين كانوا محظوظين لأنهم لم يتعرضوا إلى إصابات.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطائرة دون طيار (درون) تقوم بسرقة دراجة هوائية من رياضي في ضواحي بلدة هوستوبيه التشيكية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة قيام كلب أعمى بالقفز على أريكته المفضلة.
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