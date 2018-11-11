عاصفة ترابية غريبة تغطي مدينة أسترالية بأكملها (فيديو)

وعلق ناشر الفيديو قائلا، أن سرعة الرياح بلغت 100 كيلومتر في الساعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة، وأشار إلى أن السكان المحليين كانوا محظوظين لأنهم لم يتعرضوا إلى إصابات.