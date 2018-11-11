درون يسرق دراجة من رياضي (فيديو)

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطائرة دون طيار (درون) تقوم بسرقة دراجة هوائية من رياضي في ضواحي بلدة هوستوبيه التشيكية.

اضطرت مجموعة من راكبي الدراجات، الذين أرادوا التمتع بالمناظر الطبيعية على ارتفاع عالي، عندما قام درون بسرقة إحدى الدرجات الهوائية.

وحاول صاحب الدراجة أن يرمي خوذته تجاه الطائرة دون طيار في محاولة له لإسقاطها ولكن محاولته باءت بالفشل، مما اضطره للنزول بشكل سريع واللحاق بدراجته الطائرة.

وجاء في التعليق على الفيديو المتداول: "لقد كنا على أحد بروج المراقبة مع عدد من الأصدقاء، عندما ظهرت الطائرة دون طيار وحاولت سرقة الدراجة، وبعد أن حلقت لعدة مئات الأمتار أسقطت الطائرة الدراجة الهوائية واختفت بعيدا في اتجاه غير معروف".