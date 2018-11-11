زرافة تهاجم الضباع وتنقذ صغيرها المصاب (فيديو)

ووفقًا لصاحب مقطع الفيديو، فإن الضباع كانت تراقب الزرافة المصابة وسرعان ما أدرك أنها في خطر. وأضاف: "من المعروف جيدا أنهم يهاجمون (الضباع) الحيوانات الضعيفة والمصابة، حيث كانت الزرافة الصغيرة المصابة فريسة سهلة لطعام الغذاء".

وتابع: "اقترب أحد الضباع من الزرافة الصغيرة، ولكنه لم يجرؤ على الهجوم لأن الأم كانت قريبة منها. وقد حاولوا الهجوم عند ابتعدت الأم لمسافة 50 مترا، حيث بدأت المطاردة، وهنا تمالك الزرافة الصغيرة الخوف وبدأت بالركض على ثلاثة أرجل".

ولاحظت الأم ما حصل، وهرعت مسرعة لانقاذ طفلها، حيث وصلت في الوقت المناسب وهربت الضباع بمجرد رؤيتها.