بالفيديو... انهيار خشبة مسرح تحت أقدام مغني "روك"

تعرض مغني "روك" الأوكراني سيرغي مارتينيوك، لموقف محرج، بعد انهيار خشبة مسرح تحت أقدامه خلال أدائه عرض موسيقي في مدينة لوتسك.

ويظهر مقطع الفيديو، سقوط مارتينيوك، بعد انهيار جزء من المسرح تحت أقدامه، ليسارع أعضاء فرقة "فيوليت" لمساعدته على النهوض، حيث استمر بالغناء.