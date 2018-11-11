طريقة مذهلة... تحويل "منفاخ هواء" إلى طائرة دون طيار (فيديو)

رغم أن الطائرات دون طيار "درونز" تعكس أقصى ما وصل إليه العالم من تقنيات حديثة في مجال الطيران، إلا أنه يمكن لعامل الحقل أن يمتلك واحدة منها بطريقة بسيطة.تعتمد الطريقة المذهلة، التي نشرتها قناة "بيترسريبول" على موقع "يوتيوب" على تحويل نافخ هواء تقليدي يستخدم في رش