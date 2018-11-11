طريقة مذهلة... تحويل "منفاخ هواء" إلى طائرة دون طيار (فيديو)

المحاصيل، إلى طائرة دون طيار بعدما يتم إجراء بعض التعديلات الميكانيكية البسيطة عليه، تشمل تركيب إطارات وأجنحة ومروحة إضافية وذيل لتوجيهها.وللتحكم في الطائرة بعد الإقلاع قام صاحب الفكرة بتركيب جهاز تحكم عن بعد.
رغم أن الطائرات دون طيار "درونز" تعكس أقصى ما وصل إليه العالم من تقنيات حديثة في مجال الطيران، إلا أنه يمكن لعامل الحقل أن يمتلك واحدة منها بطريقة بسيطة.تعتمد الطريقة المذهلة، التي نشرتها قناة "بيترسريبول" على موقع "يوتيوب" على تحويل نافخ هواء تقليدي يستخدم في رش
المحاصيل، إلى طائرة دون طيار بعدما يتم إجراء بعض التعديلات الميكانيكية البسيطة عليه، تشمل تركيب إطارات وأجنحة ومروحة إضافية وذيل لتوجيهها.وللتحكم في الطائرة بعد الإقلاع قام صاحب الفكرة بتركيب جهاز تحكم عن بعد.
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