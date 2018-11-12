بالفيديو..تصوير ليلي يظهر عفوية الباندا

مقطع الفيديوالذي تم تصويره ليلا، بإستخدام تقنية التصوير الليلي يظهر الحيوان وهو يقوم ببعض الحركات العفوية.
يذكر بأن سلطات المقاطعة كانت قد منعت في وقت سابق السياح من إلتقاط الصور مع الحيوان أو حتى إطعامه.
صور مقطع فيديو قصير في محمية تابعة لمقاطعة قانسو الصينية، سلوك حيوان باندا في الليل.
مقطع الفيديوالذي تم تصويره ليلا، بإستخدام تقنية التصوير الليلي يظهر الحيوان وهو يقوم ببعض الحركات العفوية.
يذكر بأن سلطات المقاطعة كانت قد منعت في وقت سابق السياح من إلتقاط الصور مع الحيوان أو حتى إطعامه.
تعرض محلل مباريات كرة القدم السعودي، يوسف الثنيان، لموقف محرج عندما ارتطمت به الكرة أثناء مشاركته في استوديو التحليل على الهواء مباشرة.
يتجه بعض أصحاب السيارات لاستبدال إطارات سياراتهم عندما تظهر بها عيوب ما، ويدفع مقابل ذلك مبالغ كبيرة، رغم أن هناك بعض المشاكل، التي يمكن إصلاحها بتكلفة أقل.
تخوض القطط والثعابين معارك شرسة، فيما يمكن وصفه بـ"صراع وجودي" ينتهي بموت أحدهم إذا لم ينجح في الانسحاب من المواجهة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لرجل تغلب على حفارة ضخمة، أرادت هدم منزله، وأسقطها أرضا بواسطة ألعاب نارية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)