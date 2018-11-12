بالفيديو..تصوير ليلي يظهر عفوية الباندا

يتجه بعض أصحاب السيارات لاستبدال إطارات سياراتهم عندما تظهر بها عيوب ما، ويدفع مقابل ذلك مبالغ كبيرة، رغم أن هناك بعض المشاكل، التي يمكن إصلاحها بتكلفة أقل.