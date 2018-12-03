بالفيديو... خسارة مؤلمة لنرويجي بدأ بالاحتفال بالمركز الأول باكرا ليحتل الثاني

قبل انتهاء السباق بنحو 20-30 مترا، نظر الرياضي النرويجي إلى اليسار، ولم يشاهد أي من المنافسين، فتباطأ قليلا، أما المتزلج الروسي فزاد من سرعته، وبعدها لاحظ المتزلج النرويجي منافسه، ولكنه لم يتمكن من زيادة السرعة وخسر أمامه في النهاية.