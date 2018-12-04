بالفيديو... عربية توسع نفسها ضربا للتخلص من زوجها

تقدم رجل بطلب إلى الحكومة الأسترالية لترحيل زوجته السابقة بعد أن زعمت أنها تعرضت للعنف المنزلي.

وتعرفت المغربية أسماء على المسلم فيصل عن طريق مواقع التعارف في سيدني الأسترالية، وسرعان ما تزوجا، بحسب "ناين نيوز".

وقال فيصل، إن زوجته بدأت بالتصرف ببرودة تجاهه بعد مرور الوقت، فقام بالاتصال بمحاميه ليكشف ما السبب.

وفي ذلك الوقت كان الزوجان في شجار مستمر، حتى أتى فيصل إلى منزله مساء ورأى أن كل شيء مدمر.

وبيّن الزوج أنها علمت بأنه اتصل بمحاميه، وقالت له يوما، أتظن نفسك ذكي؟ تتصل بمحاميك وتتحدث عني، انظر مالذي سأفعله بك الآن.

وأشار إلى أنها إنسانة شجعة ومادية وكل ما تهتم به هو نفسها.

وكان يعمل فيصل وظيفتين وزعم أنه صرف كل ما كسبه على أسماء.

ويظهر على مقطع الفيديو كيف تضرب أسماء نفسها على الوجه عدة مرات، ثم ذهبت إلى الشرطة وقالت أنه كان يحاول خنقها وضربها مرارا حتى هربت من البيت لإنقاذ حياتها.