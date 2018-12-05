الهنود يعبدون عجلا برأسين الأول يأكل والثاني يشرب (فيديو)

يأتي الأشخاص من كل حدب وصوب لمشاهدة "المعجزة الإلهية"، على حد وصف السكان المحليين، إلى مدينة تيروكويلور الهندية، لمشاهدة عجل له رأسان.

لم يعتقد الأطباء البيطروين، في البداية، أن العجل الصغير سيعيش بضع ساعات، ولكن مر أكثر من شهر وهو ما زال على قيد الحياة، ويتمتع بصحة جيدة، كما أنه أصبح نجما.

وأصيب صاحب البقرة التي ولدت العجل الغريب بالصدمة في بادئ الأمر، ولكنه الآن يستقبل العديد من الأشخاص المهتمين برؤية العجل، حسب "ديلي ميل".

وللمس العجل والتقاط معه صورة تذكراية يجب على الأشخاص الوقوف في صف طويل، وعلاوة على ذلك، في هذه اللحظة، يجب أن يقوم الشخص بطلب أمنية، أو التقدم بطلب للعجل الغريب، وكلهم أمل في أن العجل سوف يحقق لهم ذلك أو يساعدهم في ظروفهم الصعبة.

وأشار الأطباء البيطريون أن العجل الذي ولد برأسين يتمتع بحالة غاية في الغرابة، حيث يقوم أحد الرؤوس بالأكل بينما الرأس الآخر بالشرب.