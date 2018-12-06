بالفيديو... لحظات مرعبة عاشها زوجان أمريكيان في كينيا

تعرض زوجان أمريكيان للحظات مرعبة، عندما هجم عليهما مجموعة من اللصوص بأحد الطرق في كينيا.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اللحظة التي هرب فيها الزوجان بصعوبة من لصوص يستخدمون المناجل على طريق ريفي في كينيا.

كان براينت سوينسون، يقود سيارته على طريق ريفي بالقرب من ماهي ماهيو بكينيا، مع زوجته لورين، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفوجئ بسيارة بيضاء، كان يقف خلفها ثلاثة رجال ملثمين يعتقد أنهم كانوا يحاولون سرقة السيارة البيضاء.

وعندما شاهد سوينسون اللصوص عاد بالسيارة للخلف، ثم هرب منهم بأعجوبة — حسب وصفه — عندما ابتعدوا من أمامه حيث قاموا بمهاجمة السيارة من الجانبين.