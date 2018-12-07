بالفيديو... أب يعاقب ابنته المتنمرة بطريقة غير متوقعة

قرر أب معاقبة ابنته المتنمرة بطريقة جديدة، وذلك بعد منع إدارة المدرسة لها من ركوب الحافلة مع زملائها.

قرر الأب أن تسير ابنته مسافة 8 كيلومترات سيرا على الأقدام، وتصويرها أثناء السير ونشر مقطع الفيديو على "فيسبوك"، بحسب ما نشرته شبكة "بي بي سي".

وجاء رد فعل الأب عقب اتصال هاتفي من إدارة المدرسة، بولاية أوهايو، لكي يحضر ويصطحب نجلته لأنه تم منعها من ركوب حافلة المدرسة.

وحضر الأب واصطحب الطفلة التي تبلغ من العمر 10 سنوات، إلا أنه لم يسمح لها بركوب السيارة معه، وجعلها تعود للمنزل سيرا على الأقدام، في درجة حرارة منخفضة، ثم صورها وأعطى نصائح لرفض التنمر مهما كان.