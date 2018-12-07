بالفيديو... التريلر الأول لفيلم "أفنجرز" 2019 يحمل مفاجأة للجماهير

وحمل التريلر مفاجأة للجماهير وهي ظهور شخصية "الرجل النملة" أو Ant Man""، فيما حصد التريلر نحو نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من عرضه على موقع يوتيوب، ومن المقرر عرض الفيلم في شهر أبريل/ نيسان المقبل.