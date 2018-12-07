بالفيديو... التريلر الأول لفيلم "أفنجرز" 2019 يحمل مفاجأة للجماهير

وحمل التريلر مفاجأة للجماهير وهي ظهور شخصية "الرجل النملة" أو Ant Man""، فيما حصد التريلر نحو نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من عرضه على موقع يوتيوب، ومن المقرر عرض الفيلم في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
عرضت شركة مارفل الأمريكية التريلر الأول لأحدث نسخة من سلسلة أفلام أفنجرز، والذي يحمل عنوان "نهاية اللعبة".
وحمل التريلر مفاجأة للجماهير وهي ظهور شخصية "الرجل النملة" أو Ant Man""، فيما حصد التريلر نحو نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من عرضه على موقع يوتيوب، ومن المقرر عرض الفيلم في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
قرر أب معاقبة ابنته المتنمرة بطريقة جديدة، وذلك بعد منع إدارة المدرسة لها من ركوب الحافلة مع زملائها.
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