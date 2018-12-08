بالفيديو... معلمة تهين طلابها وتثير فوضى عارمة داخل الصف

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، لمعلمة وهي تقص شعر أحد التلاميذ داخل الصف الدراسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويظهر المقطع المصور مارغريت جيزينجر البالغة من العمر 52 عاما، وهي تجلس مراهق وتقص جزء من شعره، ومن ثم تحاول قص شعر فتاة أخرى، حيث لاذ جميع الطلاب بالفرار من الصف.

وتم إلقاء القبض على المعلمة بتهمة تخويف الطلاب وتعريض حياتهم للخطر.