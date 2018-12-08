كلبة تضع 18 جروا دفعة واحدة (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر كلبة قد وضعت 18 جروا دفعة واحدة.

وقال مالك الكلبة إنه أحس بمشاعر مختلطة بين الفرح والحزن والمفاجأة عندما وضعت كلبته هذا الكم الكبير من الجراء.

وأضاف أنه سيعتني بها جميعا وفي النهاية أنه فرح جدا بالإضافة الكبيرة التي حصلت عليها أسرته.