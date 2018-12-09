بالفيديو... كلب يقفز من سيارة متحركة ويواجه الدهس تحت العجلات

وثق الغطاس، بيتر شنايدر، وهو يسبح بالقرب من جزيرة مرجانية من رانجيروا (أرخبيل تواموتو ، بولينيزيا الفرنسية)، محاولة افتراس لصديقه من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة .