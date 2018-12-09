بالفيديو... كلب يقفز من سيارة متحركة ويواجه الدهس تحت العجلات

قفز الكلب من سيارة تسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، ليسقط أسفل السيارات التي كانت تتحرك داخل النفق، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويظهر الفيديو توقف السيارات بسبب سقوط الكلب، وقام صاحب الكلب بانتشاله.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كلب وقد نجا من الموت بعد قفزه من نافذة سيارة، بمدينة ملبورن الأسترالية.
قفز الكلب من سيارة تسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، ليسقط أسفل السيارات التي كانت تتحرك داخل النفق، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويظهر الفيديو توقف السيارات بسبب سقوط الكلب، وقام صاحب الكلب بانتشاله.
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