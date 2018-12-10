بالفيديو... معركة بالعصا داخل مستشفى في الكويت

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص، في قسم الحوادث بمستشفى الفروانية في الكويت.

واستخدم الأشخاص المشاركون في الواقعة العصي، وبعض معدات النظافة بالمستشفى.

ويظهر مقطع الفيديو عددا من الكويتيين وهم يضربون بعضهم بعضا في أحد ممرات المستشفى، وحاول آخرون، بينهم عاملون بالمستشفى، إنهاء الشجار بينهم.