بالفيديو...صراع من أجل البقاء بين أفعى وسحلية عملاقة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة صراع بين ثعبان ضخم وسحلية عملاقة في حرم جامعي في تايلاند.

مقطع الفيديو الذي صورته طالبة في الجامعة، وهي جالسة في سيارة يظهر لحظة انقضاض السحلية العملاقة على الأفعى.

المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل نال العديد من ردود الأفعال. وتصنف السحالي العملاقة من الحيوانات الأليفة في تايلاند.