طائر صغير يهرب من مخالب صقر ليقع بين فكي تمساح

وثّق أحد السياح، خوان جيسير، لحظة درامية لهروب فرخ طائر من بين مخالب صقر أفريقي في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

ويظهر الفيديو محاولة الصقر المفترس الهجوم على عش بداخله فرخ طائر صغير، حيث قرر القفز في بركة الماء على الوقوع بين مخالب الصقر والموت المحتم.

ولاحظ السائح خوان تمساحا داخل البركة كان قد شاهد وصوع الطائر وبدأ يتتبعه بهدوء، ومن ثم انقض عليه وافترسه.