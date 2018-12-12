طائر صغير يهرب من مخالب صقر ليقع بين فكي تمساح

ويظهر الفيديو محاولة الصقر المفترس الهجوم على عش بداخله فرخ طائر صغير، حيث قرر القفز في بركة الماء على الوقوع بين مخالب الصقر والموت المحتم.
ولاحظ السائح خوان تمساحا داخل البركة كان قد شاهد وصوع الطائر وبدأ يتتبعه بهدوء، ومن ثم انقض عليه وافترسه.
وثّق أحد السياح، خوان جيسير، لحظة درامية لهروب فرخ طائر من بين مخالب صقر أفريقي في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.
ويظهر الفيديو محاولة الصقر المفترس الهجوم على عش بداخله فرخ طائر صغير، حيث قرر القفز في بركة الماء على الوقوع بين مخالب الصقر والموت المحتم.
ولاحظ السائح خوان تمساحا داخل البركة كان قد شاهد وصوع الطائر وبدأ يتتبعه بهدوء، ومن ثم انقض عليه وافترسه.
تمكن مصور الفيديو من التقاط القنبلة اليدوية، أثناء التدريب، بعد أن قام أحد زملائه برميها بشكل غير صحيح.
اجتاح مقطع فيديو لمقلب صيني تم تصويره في محلات لبيع المجوهرات، مواقع التواصل الاجتماعي من حيث المشاهدات والمشاركات.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة صراع بين ثعبان ضخم وسحلية عملاقة في حرم جامعي في تايلاند.
أضاء نيزك سماء أكابولكو المكسيكية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)