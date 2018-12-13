بالفيديو... تلميذ يقع ضحية ديك رومي في أمريكا

انتقل فاديماس إلى السويد من ليتوانيا في عام 2006، ومنذ ذلك الحين يعمل كنادل في حفل عشاء لتوزيع جائزة نوبل، حيث كانت المرة الثالثة عشرة مختلفة عن سابقاتها بالنسبة له.