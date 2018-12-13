بالفيديو... تلميذ يقع ضحية ديك رومي في أمريكا

وكان الصبي في طريقه إلى المنزل من المدرسة، عندما هرع ديك ضخم وراءه، فاضطر الطالب إلى الفرار من الحيوان.
وقام شاهد عيان بإعاقة الطريق للطائر مما أنقذ الصبي، بحسب "إي بي سي نيوز".
قام ديك رومي غاضب بمهاجمة تلميذ في أحد شوارع ولاية ويسكونسن الأمريكية، واستطاع شاهد عيان إيقاف الطير بسيارته.
وكان الصبي في طريقه إلى المنزل من المدرسة، عندما هرع ديك ضخم وراءه، فاضطر الطالب إلى الفرار من الحيوان.
وقام شاهد عيان بإعاقة الطريق للطائر مما أنقذ الصبي، بحسب "إي بي سي نيوز".
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