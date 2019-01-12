بالفيديو... أب يمسح الأرض بابنته "حرفيا" يثير جدلا

رصد ركاب في مطار دالاس الدولي في العاصمة الأمريكي واشنطن، فيديو لأب وهو يقوم بجر ابنته خلفه، أثناء توجهه إلى مكان الحصول على الأمتعة.

ويظهر الأب في الفيديو الذي نال رواجا كبيرا، وهو يمسح الأرض بابنته فعليا، بعد أن قام بجرها من غطاء معطفها الشتوي، بحسب موقع "ياهو" الأمريكي.

ومن اللافت للنظر في الفيديو الرائج، هو أن الابنة لم تظهر أي مقاومة تجاه والدها، وبدت مستسلمة تماما له.

ورافق الأب وابنته في المطار، فتاة، ربما تكون الابنة الكبرى لهذه العائلة.

وكان أول من شارك الفيديو، أحد مستخدمي موقع "ريديت"، وكتب معها عنوانا هو "عندما يصل الآباء إلى مستوى صبر 9000".

وصاحب الفيديو المنتشر على الإنترنت انقساما في الآراء، حول وحشية الأب في تعامله مع ابنته، وما بين تأييد البعض له عندما يفقد الآباء صبرهم مع أبنائهم الأشقياء.

وقال آباء في تعليقاتهم: "لا يوجد شيء خاطئ في هذا الفيديو، فمستوى نفاذ الصبر الذي وصل إليه الأب يحدث بالفعل، وهذا أمر طبيعي".

وعلى النقيض، فسر آخر أن الابنة قد تكون مستمتعة بجر والدها لها بهذه الطريقة، ما جعله مستمر في سحبه لها.