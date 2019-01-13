شاهد ماذا فعلت فتاة بعد أدائها لرقصة مثيرة

بعد أن أدت الفتاة الشابة رقصتها، قامت بكسر الطاولة الزجاجية التي استندت عليها، مما أدى إلى دخولها في حالة صدمة واندهاش من الحادثة.
وعلقة ابنة صاحبة البيت الحادثة قائلة "سأتركك مع والدتي لتقومي بشرح ما حدث هنا، وأن ذلك كان بغير قصد".
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد نهاية غير متوقعة لفتاة أرادت أداء رقصة مثيرة أمام مجموعة من صديقاتها وأقربائها.
بعد أن أدت الفتاة الشابة رقصتها، قامت بكسر الطاولة الزجاجية التي استندت عليها، مما أدى إلى دخولها في حالة صدمة واندهاش من الحادثة.
وعلقة ابنة صاحبة البيت الحادثة قائلة "سأتركك مع والدتي لتقومي بشرح ما حدث هنا، وأن ذلك كان بغير قصد".
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد شاب تشيلي أراد أن يدفن حيوانه المنزلي المفضل، ولكن حدث شيئ غير متوقع في نهاية الفيديو.
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