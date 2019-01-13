شاهد ماذا فعلت فتاة بعد أدائها لرقصة مثيرة

بعد أن أدت الفتاة الشابة رقصتها، قامت بكسر الطاولة الزجاجية التي استندت عليها، مما أدى إلى دخولها في حالة صدمة واندهاش من الحادثة.

وعلقة ابنة صاحبة البيت الحادثة قائلة "سأتركك مع والدتي لتقومي بشرح ما حدث هنا، وأن ذلك كان بغير قصد".