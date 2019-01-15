رغم صغر سنها... طفلة ترسم لوحات فنية مذهلة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صينية لا تكاد تتجاوز الثالثة من عمرها ترسم شخصيات كرتونية ببراعة مذهلة.

ويظهر الفيديو، على الرغم من صعوبة إمساكها بالقلم تقوم الطفلة الصغيرة برسم خطوط ما تلبث أن تتحول إلى تلك الشخصيات

وقام بنشر الفيديو والدي الطفلة لإظهار القدرات الفريدة التي تتمتع بها الصغيرة.

وعبر المستخدمون في التعليقات عن دهشتهم، كيف يتمكن طفل في هذه السن المبكرة من رسم هذه اللوحات الجميلة.

وتذكر البعض الآخر أنفسهم في الصغر عندما كانت أجمل لوحاتهم عبارة عن خربشات عشوائية.

وشكك قسم آخر بمواهب الطفلة الصغيرة، معلقين أن الفيديو مزيف.

وافترضوا أن كل مافي الأمر أنه يوجد رسمة تحت الورقة البيضاء والطفلة كل ما تقوم به هو تحديد الخطوط الظاهرة من تحت الورقة الشفافة.