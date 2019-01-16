بالفيديو... مشاهد تخطف الأنفاس أثناء هدم جسر في نيويورك

فبحسب صحيفة "New York Post" فقد تجمهر المئات لرؤية عملية الهدم.
وقال أحد الشهود بأن الأمر يستحق المشاهدة، فهذا الأمر يحدث لمرة واحدة فقط في الحياة، ووصف الشاهد عملية الانفجار بالمذهلة.
انتشر مقطع مصور للحظة هدم الجزء الشرقي لجسر هدسون القديم الواقع في نيويورك الأمريكية، الذي يعرف باسم تابان زي، الذي يعود بناؤه لعام 1955.
فبحسب صحيفة "New York Post" فقد تجمهر المئات لرؤية عملية الهدم.
وقال أحد الشهود بأن الأمر يستحق المشاهدة، فهذا الأمر يحدث لمرة واحدة فقط في الحياة، ووصف الشاهد عملية الانفجار بالمذهلة.
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