بالفيديو... كوبرا ملكية تبتلع أفعى عملاقة أمام السياح

ويظهر مقطع الفيديو الكوبرا الملكية، والمصنفة كأطول حيوان زاحف، وهي تبتلع أفعى أخرى.
يذكر بأن هذا النوع من الأفاعي يعتبر من أكثر الأفاعي سمية في العالم، وللسم تأثير كبير على الجهازين العصبي والتنفسي مما يؤدي للوفاة.
وثق سياح مقطع فيديو لمعركة دامية انتهت بابتلاع أفعى عملاقة لأخرى في حديقة خاو لامبي هات الوطنية في مقاطعة فانغ نغا التايلاندية.
ويظهر مقطع الفيديو الكوبرا الملكية، والمصنفة كأطول حيوان زاحف، وهي تبتلع أفعى أخرى.
يذكر بأن هذا النوع من الأفاعي يعتبر من أكثر الأفاعي سمية في العالم، وللسم تأثير كبير على الجهازين العصبي والتنفسي مما يؤدي للوفاة.
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