بالفيديو... تحدي "القدر المغلي" في السعودية يثير جدلا بسبب تألم طفل

أثار تحد جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا، بعد أن تداول نشطاء مقطعا لطفل يتألم بشدة.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يعرف بتحدي "القدر المغلي"، والذي يعمد المشاركون فيه إلى الظهور في مقاطع مصورة وهم يحملون بأيديهم العارية إناء رفع لتوه من فوق اللهب وبه طعام يغلي.

وحققت فيديوهات التحدي رواجا كبيرا بين السعوديين خاصة بين أفراد بعض قبائل الربع الخالي، حيث ظهر عدد منهم، معظمهم من كبار السن، وهم ينقذونه، حسبما ذكرت صحيفة "فيفاء" السعودية.

وجاء من بين المشاركين في التحدي طفل ظهر في أحد المقاطع وهو يحاول إثبات شجاعته بحمل الإناء المغلي، ما أثار جدلا بين المتابعين، حيث ظهر الطفل يتألم بشدة.