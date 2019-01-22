بالفيديو... وفاة مغنية روسية على خشبة المسرح

توفيت رئيسة فرقة "التتار" الموسيقية، فانيا خليلوفا، بشكل صادم، وهي تغني على خشبة المسرح في مدينة أوليانوفسك الروسية.

وافتتحت خليلوفا والبالغة من العمر 54 عاما، الحفل الفني مع فرقتها الموسيقية، لتسقط فجأة على خشبة المسرح، ويتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة إثر تعرضها لسكتة قلبية.