بالفيديو... وفاة مغنية روسية على خشبة المسرح

وافتتحت خليلوفا والبالغة من العمر 54 عاما، الحفل الفني مع فرقتها الموسيقية، لتسقط فجأة على خشبة المسرح، ويتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة إثر تعرضها لسكتة قلبية.
توفيت رئيسة فرقة "التتار" الموسيقية، فانيا خليلوفا، بشكل صادم، وهي تغني على خشبة المسرح في مدينة أوليانوفسك الروسية.
وافتتحت خليلوفا والبالغة من العمر 54 عاما، الحفل الفني مع فرقتها الموسيقية، لتسقط فجأة على خشبة المسرح، ويتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة إثر تعرضها لسكتة قلبية.
قرر أحد العمال، في نفس اليوم بعد انتهائه من بناء فندق "Travelodge"، أن هذه هي اللحظة المناسبة لتسوية الحسابات مع مدرائه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة تبول أسد على أحد العاملين في حديقة الحيوانات وعلى السياح أيضا.
أثار تحد جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا، بعد أن تداول نشطاء مقطعا لطفل يتألم بشدة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب شياشاني يقوم بغسل قطه الأليف.
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