شاهد ماذا فعل فيل بعارضة أزياء أثناء جلسة تصوير

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد تعرض عارضة أزياء لموقف محرج أثناء جلسة تصوير مع الفيل.

ويظهر الفيديو صعود عارضة الأزياء على خرطوم الفيل أثناء جلسة تصوير، ولكن الحيوان قام برميها إلى الخلف، فوقعت في بركة مياه.

وقال صاحب الفيل معلقا على الموقف، إن عارضة الأزياء لم تعجب الفيل وقام بالتخلص منها بأقصى سرعة ورميها إلى الخلف.