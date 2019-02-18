وفاة لاعب هوكي خلال المباراة (فيديو)

ويظهر مقطع الفيديو، دخول سيارة الإسعاف إلى الملعب، إلا أن اللاعب كان قد فارق الحياة، وتفيد التقارير بأن الرجل المتوفى كان عمره 55 سنة.
فارق حارس مرمى فريق هواة لرياضة "هوكي الجليد" الحياة، خلال مباراة محلية جمعت فريقي "دروجنامي" و"أودارنيك" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.
ويظهر مقطع الفيديو، دخول سيارة الإسعاف إلى الملعب، إلا أن اللاعب كان قد فارق الحياة، وتفيد التقارير بأن الرجل المتوفى كان عمره 55 سنة.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمرأة وهي تترك طفلا رضيعا أمام باب أحد مساجد مدينة جدة، أثناء صلاة الفجر.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر انزلاق عدد من السياح خلال محاولتهم عبور سور الصين العظيم.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام ممرضتين سعوديتين بإنقاذ رجل تعرض لحادث في مدينة حائل السعودية.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة فقدان العريس وعيه قبل قبوله بالزواج من عروسته.
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